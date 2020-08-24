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Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk göreve başladı
DENİZLİ VALİ YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN SARAYKÖY KAYMAKAMLIĞINA ATANAN CELALETTİN CANTÜRK, GÖREVE BAŞLADI.
DENİZLİ 24.08.2020, 11:38
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Denizli Vali Yardımcılığı görevinden Sarayköy Kaymakamlığına atanan Celalettin Cantürk, göreve başladı.
Denizli Vali Yardımcılığı görevini yürüten Celalettin Cantürk, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’nin Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Sarayköy Kaymakamı olarak atanmıştı. Sarayköy Kaymakamı olarak bugün görevine başlayan Cantürk’ü Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Mestan Özkan ziyaret etti. Belediye Başkanı Özbaş, pandemi süreci başta olmak üzere ilçenin tarımsal, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini Cantürk’e aktardı. Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
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