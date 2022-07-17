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Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

DENİZLİ 17.07.2022, 21:01
Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Cumalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dinar-Çivril Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Zeki P. idaresinde bulunan 07 HT 850 plakalı otomobil, Dinar istikametine doğru ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. otomobilin yolun sağ tarafındaki şarampole devrilmesi düşmesi sonucu içerisindeki sürücü, yolcu olarak bulunan Havva T. ve İrem Nur T. yaralandı. Meydana gelen kazada yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan yaralılara yaptıkları ilk sağlık müdahalenin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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