Sanayide park halinde olan araç alev alev yandı
DENİZLİ’DE SANAYİ SİTESİ İÇİNDE PARK HALİNDE OLAN OTOMOBİL, BİRANDA ALEV ALEV YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
DENİZLİ 05.06.2023, 11:48
Denizli’de sanayi sitesi içinde park halinde olan otomobil, biranda alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 3. Sanayi Sitesi içinde park halinde olan otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yoğun dumanın ardından araç alev alev yanmaya başladı. O esnada çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından kullanılamaz hale gelen otomobilin, tamir için bırakıldığı belirtildi.