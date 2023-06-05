Sanayide park halinde olan araç alev alev yandı

Denizli’de sanayi sitesi içinde park halinde olan otomobil, biranda alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 3. Sanayi Sitesi içinde park halinde olan otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yoğun dumanın ardından araç alev alev yanmaya başladı. O esnada çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından kullanılamaz hale gelen otomobilin, tamir için bırakıldığı belirtildi.