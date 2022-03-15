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Sanatın dijitalleşmesi ile Denizli’de ‘Bellek’ sanat sergisi açıldı

Pamukkale Üniversitesi’nde açılan “Bellek” sergisinde tüm eserlere dijital cihazlar tarafından okutulabilen iki boyutlu QR kodu ile erişildi. Sergide sanatın dijitalleşmesiyle sanat ve finans arasındaki ilişki irdeleniyor.

DENİZLİ 15.03.2022, 12:12
Sanatın dijitalleşmesi ile Denizli’de ‘Bellek’ sanat sergisi açıldı

Pamukkale Üniversitesi’nde açılan “Bellek” sergisinde tüm eserlere dijital cihazlar tarafından okutulabilen iki boyutlu QR kodu ile erişildi. Sergide sanatın dijitalleşmesiyle sanat ve finans arasındaki ilişki irdeleniyor.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Ceren Tekin Karagöz, "Bellek" adını taşıyan ve dijital cihazlar tarafından okutulabilen iki boyutlu QR kodlarıyla eserlere ulaşılabilen farklı bir sergi açtı. Eğitim Fakültesi Sergi Salonu’nda düzenlenen serginin açılışına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Efe Akbulut, öğretim elemanı ve öğrenciler katıldı.

“Sanatçı ve sanat eserinin korunmasını kolaylaştırmıştır”

Sergi hakkında bilgi veren Arş. Gör. Dr. Ceren Tekin Karagöz, "Bu sergide yer alan çalışmalar geçmiş-bugün ve gelecekte değişen ve değişecek olan sanat ve finans ilişkisini sorgulamak ve NFT (Non-Fungable Token-Değiştirilemez jeton), kripto para gibi yeni kavramlar üzerine düşünmek için ortaya konmuştur. Kısaca değişen finansal olguları, sanatın dijitalleşmesi ile değişen görme biçimlerini ve sanat ile finansın arasındaki ilişkiyi irdeleyen eserlerden oluşmaktadır. İnternetin yaygınlaşması, akıllı telefonlar, yeni yazılımlar ve programlar ile insanlar yeni uygulamalara yönelmiştir. NFT özellikle akıllı kontratlar, sanat eserinin orijinalliğinin kanıtını sunar. Sanatçı ve sanat eserinin korunmasını, geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştırmıştır. İnternet, sanatı dünyadaki hemen herkes için erişebilir kılmış, bir yandan da kişisel bir arşiv oluşturma imkanı vermiştir" dedi.

“Orta dünyadan karakterlere ve dünya dışı yaşam biçimlerine dayanmaktadır”

Sergide 40 adet NFT bulunduğunu belirten Dr. Karagöz, bu NFT’lerin 20 tanesinin hareketli grafiklerden, 20 tanesinin ise iki boyutlu görsellerden oluştuğunu belirtti. Karagöz, "İki boyutlu (Png) görsellerden oluşan NFT’ler Tolkien’in oluşturmuş olduğu orta dünyadan karakterlere ve her biri bir kripto parayı temsil eden dünya dışı yaşam biçimlerine dayanmaktadır. NFT’lerin QR kodları oluşturulmuştur ve sergide her bir NFT’lere QR kod okutularak ulaşılmaktadır. Aynı zamanda NFT, dijital ve fiziksel para, sanatın değişen ifade biçimleri ve yeni görme biçimlerini sorgulayan, yine bazılarının içerisinde Qr kodlar ile bağlantılı eserler bulunmaktadır" dedi.

Sergi 22 Mart 2022 tarihine kadar Anabilim Dalı Sergi Salonu’nda görülebilecek

Sergi hakkında bilgi alan ve eserleri yakından inceleyen Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, katkılarından dolayı Arş. Gör. Dr. Ceren Tekin Karagöz’ü kutlayarak, teşekkür belgesi takdim etti. Sergi 22 Mart 2022 tarihine kadar Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Sergi Salonu’nda görülebilecek.

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