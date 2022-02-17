Sanat alanında iş birliği için bir araya geldiler

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığı, sanat adına önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Efe Akbulut ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, Denizli’nin sanat alanında önde gelen lise ve sanat merkezlerinin yetkilileri ile bir araya geldi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Efe Akbulut ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdullah Şen, Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hurşit Çalışkan ve Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Fatih Taylan ile bir araya geldi. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilen görüşmede müzik eğitimi, müzik sanatı ve görsel sanatlar eğitimi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

"üç kurumla verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

Konu ile ilgili olarak Prof. Dr. Efe Akbulut, yaptığı açıklamasında şunları ifade etti: “Üniversitemizin müzik öğretmeni ve görsel sanatlar öğretmeni yetiştiren Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve sanatçı yetiştiren Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ne önemli öğrenci kaynağı olan bu üç kurumla verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda, eğitim-öğretim ve 2022 yılında yapılacak etkinlik ve proje anlamlarında daha etkin iş birliğinin üniversitemiz ve ilimiz açısından çok yararlı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.”