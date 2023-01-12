Şampiyonlar başarı öykülerini paylaştı

DENİZLİ (İHA) – Dünya şampiyonu Türkiye Goalball Kadın Milli Takımda yer alan PAÜ’nün başarılı oyuncuları Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan, Beyaz Baston Görme Engelliler haftası nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinde tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

Başarılı sporcular, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası ve PAÜ AMATEM Bağımlılıkta Farkındalık etkinliğinde alkış ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Zorlu yaşam öyküleri anlatan sporcular, önceleri dezavantaj olarak gördükleri engellerini nasıl avantaja dönüştürdükleri, umutla yaşamın içinde yer alma gayretleri ve başarıları ile AMATEM’de yatarak tedavi görmekte olan hastalara örnek oldu.

Hastaların ilgiyle katıldığı etkinlik PAÜ öğrencisi saz sanatçısı Bayram Çağ’ın müzik dinletisi ilgiyle dinlendi. Söyleşi sonunda AMATEM kliniğine verdikleri destekten ötürü, AMATEM hastalarının el emeği ürünler sporcuların yanı sıra eski Goalball Milli Takım antrenörü Hüseyin Atmaca’ya takdim edildi.