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Samanlıkta çıkan yangın korkuttu!
DENİZLİ’DE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN MAHALLEDE PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYE EKİPLERİ VE VATANDAŞLARIN YARDIMI İLE YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.
DENİZLİ 21.09.2020, 06:55
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Denizli’de samanlıkta çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımı ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Olay, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede hayvancılıkla ilgilenen bir vatandaşın ahırından dumanlar yükselmeye başladı. Samanlardan çıkan alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Samanlarının yandığını gören vatandaş ve çevredekiler su ile söndürmeye çalıştı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile samanlık yangını söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından ise ahırda maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Yangının ise henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıktığı öğrenildi.
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