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Samanlıkta başlayan yangın ev ve otomobili kül etti

Denizli’de gece saatlerinde samanlıkta başlayan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangın sonrası ev ve araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

DENİZLİ 12.09.2021, 11:50
Samanlıkta başlayan yangın ev ve otomobili kül etti

Denizli’de gece saatlerinde samanlıkta başlayan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangın sonrası ev ve araç tamamen kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Buldan ilçesi Beyler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gece saatlerinde mahalle muhtarına Mehmet Akgün’e ait olduğu öğrenilen samanlıkta yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, eve ve park halindeki araca sıçradı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangın sonra bin 500 balya bulunan samanlık, yanında bulunan tek katlı ahşap ev ve bir otomobil küle döndü. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı detaylı inceleme ardından kesinlik kazanacak.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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