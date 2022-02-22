Şair doktorun imza gününe yoğun ilgi

Denizli Özel Egekent Hastanesi’nin başarılı Kalp Damar Cerrahisi hekimlerinden Prof. Dr. Bilgin Emrecan’ın yazdığı, "Kalbime İyi Bak" adlı şiir kitabının, hastane çalışanlarına özel düzenlenen imza gününe yoğun ilgi gösterildi.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bilgin Emrecan’ın kaleme aldığı, "Kalbime İyi Bak" adlı şiir kitabı, ilk baskısıyla okuyucularıyla buluştu. Şiir kitabının, basımı yapıldıktan kısa bir süre sonra Özel Egekent Hastanesi’nde imza günü düzenlendi. Prof. Dr. Bilgin Emrecan, başta doktorlar, hemşireler ve diğer tüm sağlık çalışanlarının katılım sağladığı imza gününde, okuyucularına kitaplarını imzaladı. Sağlık çalışanları imzalarının ardından yazarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

“Yanımda olan herkese teşekkürler”

Görev yaptığı Egekent Hastanesi’nde bu organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür eden Prof. Dr. Bilgin Emrecan, “Uzun yıllar içerisinde ürettiğim bir eserin burada görücüye çıkmasını mutluluk ve onur ile kutluyorum. Burada olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bundan sonra da beraber güzel anlarda, tatlı şiirler ile desteklenen güzel bir hayatımız olur” şeklinde konuştu.

“Kalemiyle kalplerimize dokundu”

Egekent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Üstek, “Bilgin Hocam gibi önemli bir değer, hekimliği ile kalplerimize dokundu. Bu defa da kalemi ile kalplerimize dokundu. Kendisi ile çalışmaktan biz de çok gurur duyuyoruz ve mutluyuz” dedi.

Yaklaşık 2 saat süren keyifli organizasyon, Egekent Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Peker, Hastane Müdürü Zehra Künarcı ve hekimler eşliğinde pasta kesilerek sona erdi.