Sahte para ile alış veriş yaparken yakalandılar

Denizli’de alışveriş sırasında esnaflara sahte para verdiği tespit edilen 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, 89 bin TL değerinde sahte para ele geçirildi.

Denizli’de sahte parayla 2 şüphelinin alışveriş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kimliğini tespit ettiği kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan faaliyette 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 307 adet 200 TL,120 adet 100 TL,314 adet 50 TL,2 adet 20 TL,4 adet 10 TL,2 adet 5 TL olmak üzere toplam 89 bin 190 TL sahte olduğu değerlendirilen Türk Lirası ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında “Parada Sahtecilik” suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.