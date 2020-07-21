Sahte kimlik ile telefon kartlarını kopyalayan çete çökertildi
DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ SAHTE KİMLİK İLE TELEFON KARTLARINI KOPYALAYAN ÇETEYE OPERASYON DÜZENLEDİ. ÇETEDEKİ 7 ŞAHSIN YAKLAŞIK 3 MİLYON TL GELİR ELDE ETTİĞİ 5 ŞAHIS TUTUKLANDI. (ARŞİV)
Denizli’de sahte kimlik ile telefon kartlarını kopyalayan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yaklaşık 3 milyon TL gelir elde ettiği belirlenen 7 kişiden 5’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda vatandaşların adına sahte kimlik düzenlediği ve telefon kartı oluşturan şahıslar takibe alındı. Ekipler, şüphelilerin mağdur şahısların hesaplarına erişim sağlaması üzerine hesapta bulunan 150 bin TL’yi başka hesaplara aktarması üzerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda İstanbul’da bulunan 7 şüphelinin telefon kartı kopyalama yöntemi ile Türkiye’de birçok vatandaşın banka hesaplarından yaklaşık 3 Milyon TL gelir elde ettikleri tespit edildi.
Adliyeye çıkarılan 7 şüpheliden 5’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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