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Sahte döviz bozduran 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda döviz bürosunda 250 Euro sahte parayı bozdurmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

DENİZLİ 30.11.2020, 18:22
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Sahte döviz bozduran 2 şüpheli suçüstü yakalandı
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda döviz bürosunda 250 Euro sahte parayı bozdurmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri sahte para bozdurulacağına yönelik istihbarat aldı. Şahıslar döviz bürosuna giderek 250 Euro sahte parayı bozdurmaya çalışırken ekipler suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahısların üzerinden ve ikametlerinden yapılan arama sonucu toplamda 14 adet 50 Euro’luk sahte banknot ele geçirildi. İfadeleri ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıslardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, bir diğer operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan 1 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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