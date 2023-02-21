Sahra mutfağı 8 bin depremzedeye sıcak yemek hizmeti sunuyor

Milli Eğitim Bakanlığınca meslek liselerinde üretimin artırılması için hayata geçirilen "81 İlde 100 Fırın" projesi çerçevesinde Denizli’de, üretilen ekmekler depremzedelere ulaştırılmaya devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem afeti sonrası Milli Eğitim Bakanlığının talimatları istikametinde, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hatay ili Hassa ilçesinde depremzedelere günde üç öğün sıcak yemek sunmak için sahra mutfak malzemelerinin bulundu tır hazırlanmıştı. Büyük tüp, kuru gıda, sıvı yağ, salça, su ve ekmek gibi yemek hazırlama malzemelerinin bulunduğu tır, 7 Şubat Salı günü akşam saatlerinde aşçı ve yardımcı personel ile gönderildi. Denizli’de Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan fırında ilk etapta 5 bin adet roll ekmek üretilip, paketlenerek, yardım tırı ile birlikte deprem bölgesindeki afetzedelere, yemek ile birlikte ikram edilmek üzere gönderildi. İhtiyaç duyulan malzemeler ile birlikte meslek lisesinde bulunan fırında üretilen ekmek gönderimine devam edilerek, gönderilen ekmek sayısında 33 bin 500 adete ulaştı.

“Depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı”

Konuyla ilgili konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Yardım ekiplerimiz Hatay ili Hassa ilçesinde AFAD’ın yönlendirilmesi ile hizmet verebilecekleri yere ulaşır ulaşmaz mutfak düzenini kurarak, depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sahra Mutfağı günlük 7-8 bin kişilik sıcak yemek hizmeti sunuyor. Aynı zamanda meslek lisemizde ürettiğimiz ekmekler ile deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacını karşılamaktayız. Okulumuza kazandırılan fırınımız için başta Bakanımız Mahmut Özer olmak üzere genel müdürümüz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.