Sahneye alkollü çıkan oyuncunun sinkaflı cümleleri tepki çekti

Denizli’deki otomobil festivalinde alkollü bir şekilde sahne alan, Benekli Ayhan olarak da bilinen oyuncu ve sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, kullandığı sinkaflı kelimelerle sosyal medyada tepki çekti.

Denizli’de tutkunlarının iple çektiği otomobil festivali düzenlendi. Genellikle modifiyeli araçların yer aldığı festival çocuğundan yaşlısına kadar birçok kişiyi ağırladı. 2 gün süren festivalde araçlardan çok Benekli Ayhan olarak da bilinen oyuncu ve sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un yaptıkları konuşuldu. Sahnede alkol alan Ayhan Koç, eline aldığı mikrofonla sinkaflı kelimeler kullanarak tepkileri üzerine çekti. Katılımcılar arasında çocuklarında olduğunu unutan ve ayakta durmakta dahi güçlük çektiği gözüken Ayhan Koç, küfürler ederek festivali devam ettirdi. Bir çok vatandaş edilen sinkaflı kelimeler sonrası yanındaki çocuklarını alarak alanı terk ederken, sosyal medyada ise Benekli Ayhan’a tepki yağdı.