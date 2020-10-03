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Sahipsizlere jandarma sahip çıktı

DENİZLİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE YENİ KURULAN ÇEVRE, DOĞA VE HAYVANLARI KORUMA TİM KOMUTANLIĞI EKİBİ, BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU AYAĞI KOPAN KÖPEĞİN YARDIMINA KOŞTU.

DENİZLİ 03.10.2020, 10:36
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Sahipsizlere jandarma sahip çıktı

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yeni kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekibi, bir aracın çarpması sonucu ayağı kopan köpeğin yardımına koştu.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekibi, Denizli’de göreve başladı. Hem hayvanlara yönelik kötü muamelelerin engellenmesi hem de çevre ile doğanın korunması konusunda etkin bir mücadele gerçekleştiren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi,

Honaz ilçesinde gerçekleştirilen devriye görevi esnasında yol kenarında yaralı ve bir ayağı kopmuş yavru bir köpek buldu. Köpeğin yaşatılması için harekete geçen jandarma ekipleri, hayvanı korumaya alarak Denizli Büyükşehir Belediyesi veterinerlerine teslim etti. Tedavisi tamamlanan köpek, barınakta bakıma alındı. Köpeğin tedavisi yapan veteriner hekimler, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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