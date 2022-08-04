Bünyesindeki farklı alanlarda hastalara hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezleri Denizli’de de Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde faaliyetlerine devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Hastalığa Değil, Sağlığa Yatırım Yapma’ anlayışla yola çıkılarak oluşturulan ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini güçlendirmenin yanı sıra bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen Sağlıklı Hayat Merkezleri hizmetine devam ediyor. Bünyesinde KETEM, sigara bırakma polikliniği, sağlıklı beslenme danışmanlığı, gebe bilgilendirme sınıfı, koruyucu ağız ve diş sağlığı ünitesi, psikolojik danışmanlık, spor ve eğitim salonları gibi birimleri bulunduran Sağlıklı Hayat Merkezleri sağlık sorunlarına karşı bireyleri ve toplumu korumayı amaçlıyor. Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne aile hekimlerinden yada bizzat Sağlıklı Hayat Merkezi’ne giderek randevu alınabiliyor. Koruyucu sağlığa yönelik ilk adım her yaş grubuna muayene ve danışmanlık hizmeti sunulduğu belirtiliyor.