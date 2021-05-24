banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı
Enes Batur'un Dijital Mecralar Komisyonu'nda dinlenecek olmasına tepkiler büyüyor
Enes Batur'un Dijital Mecralar Komisyonu'nda dinlenecek olmasına tepkiler büyüyor

Sağlık personeli ve annesi aynı gün korona virüsten hayatını kaybetti

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde görev yapan sağlık personeli annesi ile aynı gün korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

DENİZLİ 24.05.2021, 14:22
Sağlık personeli ve annesi aynı gün korona virüsten hayatını kaybetti

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde görev yapan sağlık personeli annesi ile aynı gün korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hasta Destek personeli Neşet Çelik ve annesi Nazmiye Çelik bir süre önce korona virüse yakalandı. Tedavisi devam eden anne Nazmiye Çelik ve sağlık personeli Neşet Çelik aynı gün korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Yorumlar (0)
22°
açık