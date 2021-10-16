banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Dolar gece yarısı 9,27'yi gördü
Dolar gece yarısı 9,27'yi gördü
Toplatılan ilaçların tam listesi!
Toplatılan ilaçların tam listesi!
Kimlik kartlarında yeni dönem başladı
Kimlik kartlarında yeni dönem başladı

Sağlık Müdürlüğü, Denizlispor’a sezon boyunca destek verecek

A. Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz ile Basın ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetici Taner Atilla, İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk’ü ziyaret etti.

DENİZLİ 16.10.2021, 09:02
Sağlık Müdürlüğü, Denizlispor’a sezon boyunca destek verecek

A. Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz ile Basın ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetici Taner Atilla, İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk’ü ziyaret etti.

Görüşme sırasında sağlık hizmetleri alanında destek isteyen Başkan Mehmet Uz, Öztürk’e taleplerini iletti. Talepleri değerlendiren Berna Öztürk, sezon boyunca gerçekleşecek tüm PCR testleri ve altyapı karşılaşmalarında bulunması zorunlu olan ambulans hizmetleri konusunda A. Denizlispor’a destek vereceklerini ifade etti.

A. Denizlispor’a olan desteklerini sürdüreceklerini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, “Nazik ziyaretleri için Başkan Mehmet Uz ve Taner Atilla’ya teşekkür ediyorum. Bizlere taleplerini ilettiler, bizler de elimizden geleni yaparak kulübümüzün yanında olmaya çalışacağız” diye konuştu.

Destekleri için Dr. Berna Öztürk’e teşekkür eden Başkan Uz, “Kulübümüzün sürekli ihtiyacı olan PCR testleri ve diğer sağlık hizmetleri konusunda Dr. Berna Öztürk’e taleplerimizi ilettik. Kendisi bize her konuda destek olacağını belirtti. Bu önemli destekleri için İl Sağlık Müdürümüz Dr. Berna Öztürk’e kulübümüz adına tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1