Sağlık Müdürlüğü, Denizlispor’a sezon boyunca destek verecek

A. Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz ile Basın ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetici Taner Atilla, İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk’ü ziyaret etti.

Görüşme sırasında sağlık hizmetleri alanında destek isteyen Başkan Mehmet Uz, Öztürk’e taleplerini iletti. Talepleri değerlendiren Berna Öztürk, sezon boyunca gerçekleşecek tüm PCR testleri ve altyapı karşılaşmalarında bulunması zorunlu olan ambulans hizmetleri konusunda A. Denizlispor’a destek vereceklerini ifade etti.

A. Denizlispor’a olan desteklerini sürdüreceklerini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, “Nazik ziyaretleri için Başkan Mehmet Uz ve Taner Atilla’ya teşekkür ediyorum. Bizlere taleplerini ilettiler, bizler de elimizden geleni yaparak kulübümüzün yanında olmaya çalışacağız” diye konuştu.

Destekleri için Dr. Berna Öztürk’e teşekkür eden Başkan Uz, “Kulübümüzün sürekli ihtiyacı olan PCR testleri ve diğer sağlık hizmetleri konusunda Dr. Berna Öztürk’e taleplerimizi ilettik. Kendisi bize her konuda destek olacağını belirtti. Bu önemli destekleri için İl Sağlık Müdürümüz Dr. Berna Öztürk’e kulübümüz adına tekrar teşekkür ediyorum” dedi.