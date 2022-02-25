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Sağlık Bakanlığı’ndan Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne teşekkür

Özel Denizli Tekden Hastanesi, 2021 yılında gerçekleştirdiği başarılı organ bağışı çalışmaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

DENİZLİ 25.02.2022, 09:56
Sağlık Bakanlığı’ndan Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne teşekkür

Özel Denizli Tekden Hastanesi, 2021 yılında gerçekleştirdiği başarılı organ bağışı çalışmaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Büyük bir duyarlılıkla yaptığı organ bağışları sayesinde birçok kişiye umut olan Özel Denizli Tekden Hastanesi, 2021 yılında yapmış olduğu kadaverik donör organizasyonları nedeniyle ödüllendirildi. Özel Tekden Hastanesi yönetimi ve organ nakli koordinatörlerine gönderilen teşekkür belgesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin adına İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk tarafından takdim edildi.

“2021 yılında iki hastadan aldığımız organ bağışı ile yedi hastaya umut olduk”

Projeleriyle insan sağlığına verdiği önemi kanıtlayan Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin bu kez organ bağışı çalışmalarıyla birçok kişiye umut olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ödüllendirildiğini belirten Başhekim ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, organ bağışı yapan hasta yakınlarına teşekkür etti. Organ bağışıyla ilgili gerekli hassasiyeti göstererek insanlara faydalı olabilmek için özenle hareket ettiklerini kaydeden Op. Dr. Mehmet Tekin, “Organ bağışı birçok insanın hayatını kurtaran çok önemli bir olaydır. Toplumda organ nakli konusunda duyarlılık arttıkça, çaresiz olarak bekleyen birçok kişi için organ nakli umut olacaktır. Birçok hasta ve hasta yakını organ nakli ile yeniden hayata tutunuyor. Organ bağışı konusunu birçok kişiyi hayata tutunduracağından dolayı hepimiz daha çok önemsemeliyiz. Biz Özel Denizli Tekden Hastanesi olarak bu konuda gerekli duyarlılığı göstererek çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 2021 yılı içerisinde hastane olarak iki hastadan aldığımız organ bağışı ile toplamda yedi kişinin hayata tekrar tutunmasına vesile olduk. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Organ bağışında bulunan tüm hasta ve yakınlarına, iyileşen hastalar ve hastanemiz adına çok teşekkür ederim. Organ bağışı konusunu herkesin dikkate alarak gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederim. Bu teşekkürü bize layık gören Sağlık Bakanlığına ve ilimiz sağlık Müdürlüğü’ne teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Tekden Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nevin Özcan ise, “Ülkemizde 26 bin kişi organ beklemektedir. Beyin ölümü gerçekleşen hasta sayısı az olduğundan, bağış oranını artırmak çok önemlidir. Maalesef ki beyin ölümü gerçekleşen hastaların ancak yüzde 20’sinin ailesi organ bağışını onaylamaktadır. Hedefimiz beyin ölümü tespit sayısını artırmak ve aile izni oranını da artırmak olmalıdır. Aile izni oranı yüzde 20’lerde ise demektir ki ailelere bu olayı tam anlatamıyoruz. Beyin ölümü; beyin fonksiyonlarının geri dönüşsüz olarak kaybedilmesi durumudur. Diğer organlardan önce beyin fonksiyonlarının kaybedildiği vakalar sınırlı sayıda olduğu için beyin ölümü tespiti çok önemlidir. Sağlık bakanlığının belirlediği kriterler dahilinde, hastanemizin oluşturduğu bir komisyon tarafından; hem klinik, hem de radyolojik olarak beyinde kan akımının olmadığı görülerek beyin ölümü tespiti yapılmaktadır. Herhangi bir şüpheye mahal yoktur. Tespit edilen beyin ölümü vakaları bölge koordinatörlüklerine bildirilmektedir. Beyin ölümü tespit edildikten sonra vakanın ailesi bilgilendirilmekte ve sonrasında da organ bağışı ile ilgili kararları sorulup onayları alınmaktadır. Bir can giderken üç, dört can hayata bağlanmaktadır. Ölürken başka kişilerin hayata tutunmasını sağlamak yüce bir değerdir. Toplumun organ bağışı konusunda daha bilinçli ve duyarlı olmasını temenni ediyorum. Organ bağışı konusunda hastanemize destek veren Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkürlerimi sunarım” şeklinde konuştu.

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