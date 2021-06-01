Sağlık ağızdan başlar sloganıyla 520 ilkokul öğrencisine ağız ve diş sağlığı eğitimi verilecek

Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında yürütülen eğitimlere bir yenisi daha eklendi. ‘Sağlık ağızdan başlar’ sloganıyla yürütülen eğitimler kapsamında 520 ilkokul 2’nci sınıf öğrencisine internet üzerinden ağız ve diş sağlığı eğitimi verilecek.

Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. İlgin Revna Kaytan ağız ve diş sağlığı sorunlarının önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu belirtti. Dt. İlgin Revna Kaytan; “Ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesi, hastalıkların kontrol edilebilir düzeyde olduğu çocuk yaş gruplarında, topluma yönelik koruyucu programların uygulanması ile mümkündür. Ülkemizde diş çürükleri ve diş eti hastalıkları 14-15 yaş grubundan sonra hızla artmaktadır. İlköğretime bir öğrencide yaklaşık 4-5 civarında diş çürüğü ve her iki çocuktan birinde daimi diş çürüğü bulunmaktadır. Daimi dişlerdeki çürükler çocuklar 2. Sınıfa geçerken yüzde 88 oranında artmaktadır. Bu yüzden ağız ve diş sağlığının sağlık programlarının en önemli parçalarından birisi olarak ele alınması ve okul çağındaki çocukların yararlanacağı önleyici ve tedavi edici programların ve eğitimlerin arttırılması gerekmektedir” dedi.

“Ağız ve diş sağlığı için doğru beslenme konularında bilgilendirme yapıyoruz”

Küçük yaşlardan itibaren çocuklarda diş fırçalamanın önemini anlatmak ve sağlıklı dişlere sahip olmanın birçok hastalığı önlediğine dair vurgu yapmak için eğitim programı gerçekleştirdiklerini açıklayan Dt. İlgin Revna Kaytan; “Koruyucu Diş Sağlığı Hizmetleri kapsamında Denizli’de Merkezefendi 19 Mayıs İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencileri ve Pamukkale Hüsamettin Kulaklı İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencileri ile online ağız diş sağlığı eğitimi planladık. İlgili okul müdürlükleri ile görüşerek 16 şubede 520 kişilik 2. Sınıf öğrencisine hastanemizce hazırlanmış olan online eğitim veriyoruz. Çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini, diş maketi üzerinden doğru diş fırçalama tekniği ile ağız ve diş sağlığı için doğru beslenme konularında bilgilendirme yapıyoruz. Ayrıca çocuk dişlerinin pratik bakım rehberi konulu hazırladığımız broşürlerimizi de tüm öğrenci ve velilerimize iletiyoruz” diye konuştu.