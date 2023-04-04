Rize’yi eleyen genç horozlarda hedef Pendikspor

TFF U19 Elit B Ligi’ni 5. sırada tamamlayan Denizlispor, play-off’un ilk maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 4-2 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Ankara’da Çaykur Rizespor ile oynanan play-off karşılaşmasında rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen genç horozlar, rakibini penaltılarla 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Yeşil siyahlılar, ikinci tur maçında yarın saat 13.00’de Kızılcahamam İlçe Stadı’nda Pendikspor ile karşılaşacak. Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda yenileme antrenmanı yapan genç horozların morallerinin yüksek olduğu görüldü. İlk tur maçını değerlendiren Denizlispor U19 Takımı Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak, organizasyon da yaşanan aksaklıklara tepki göstererek, “Bütün sezonu toplamda 8 maça sığdıracağız. Bunların iki tanesi Play-Off maçı. Organizasyon maalesef ki hem saha anlamında hem baktığımız zaman tesis anlamında inanılmaz kötü şartlarda mücadele ettik. Tabi maçları biz daha çok bir merkezde toplayıp o şekilde oynanmasını düşünüyorduk ama öyle olmadı. Maçlar Ankara’da oldu. İlk etapta Rize ile biz Pendik ile Sakarya bizden sonra oynadılar. Ama oynadığımız saha çim saha gibi görünse de maalesef ki topraktan bile kötü bir yerde oynamak zorunda kaldık. Çok sert bir zeminde oynamak zorunda kaldık. Yani bunu daha düzenli bir hale getirebilirlerdi” dedi.

“Pendikspor maçında kazanan taraf olmak istiyoruz”

İkinci turda karşılaşacakları Pendikspor’un da güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken Kaynak, “Maçın başından sonuna kadar üstün oynadığımız bir durum oldu. Sahada yine istediklerini yapan takım üçüncü bölgede daha iyi oynayan yine biz olduk. Yine bu da zaten bizim oyun felsefemiz içerisinde olan bir durumdu. Sonuçta 90 dakika 0-0 bitti. Saha şartları ne kadar zorlasa da sonuçta oynanan bir maç oldu. Penaltılara kaldı. Penaltılarda da çocuklar gerçekten iyi iş çıkardı. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. 4’te 4 attılar 5. Penaltıyı atmaya gerek kalmadı. Çünkü iki tane de kalecimiz kurtardı. 4-2 ile play-off’un ilk maçını galibiyle kapatmış olduk. Onlarda Sakarya’yı penaltı atışları sonunda elediler. Rakibimizi de biliyoruz ama uzun uğraşlardan sonra en azından sahanın yerini değiştirmeyi başardık. Çocuklarımız gerçekten çok kötü bir zeminde oynadılar. Şimdi bildiğim kadarıyla Kızılcahamam ilçesine aldılar. Bizim için ve rakibimiz için bir stat ortamında oynamanın daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.