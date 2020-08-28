Rektör Vekili Kutluhan’dan Başkan Zolan’a ziyaret
10 AĞUSTOS’TA YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI (YÖK) TARAFINDAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR VEKİLİ OLARAK ATANAN PROF. DR. AHMET KUTLUHAN, DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN ZOLAN’I ZİYARET ETTİ.
10 Ağustos’ta Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı 10 Ağustos’ta Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ziyaret etti. Başkan Zolan, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Rektör Vekili Kutluhan’a yeni görevinde başarılar diledi. Hayata geçirdikleri çalışmaları anlatan Başkan Osman Zolan, el ele omuz omuza Denizli’ye hizmet etmeye devam edeceklerini, öğrenci dostu Denizli’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin rahat, huzur ve mutlu olması için birlikte çalışacaklarını söyledi.
Rektör Vekili Prof. Dr. Kutluhan ise, ev sahipliğinden dolayı Başkan Zolan’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinin örnek hizmetleri olduğunu ifade eden Rektör Vekili Kutluhan, Başkan Osman Zolan’a çalışmalarında başarılar diledi.
|İmsak
|04:48
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:53
|Akşam
|19:51
|Yatsı
|21:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25