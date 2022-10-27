Rektör Kutluhan ve Başkan Zolan öğrenci toplulukları ile bir araya geldi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, 24-25 Şubat 2023 tarihlerinde Denizli’de gerçekleştirilecek olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2023 (EgeKaf’23) Bilgilendirme Toplantısı için Pamukkale Üniversitesi öğrenci toplulukları ile bir araya geldi.

PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) A Blok Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Rektör Yardımcısı ve PAÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt, Dekan Yardımcısı ve PAÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜ KARMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Ulaş Koyuncuoğlu, PAÜ öğrenci toplulukları danışman öğretim üyeleri ile topluluklara üye öğrencileri katıldı.

Toplantıda ilk olarak PAÜ KARMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Ulaş Koyuncuoğlu’nun EgeKaf hakkında gerçekleştirdiği genel bir bilgilendirme sunumu yapıldı. T.C. İnsan Kaynakları Ofisi önderliğinde düzenlenen kariyer fuarlarından biri olan EgeKaf ile ilgili amaç ve hedefler, paydaş üniversiteler gibi noktalarda bilgilendirme yapılan sunumda ayrıca; Yetenek Yapısı, Kariyer Kapısı, Ulusal Staj Programı, YTNK TV, Söz Yetenekte konularında bilgilendirmeler de yapıldı.

Sunumun ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan kısa bir video sunum izlendi. Sunumların sonrasında, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan öğrencilere hitaben konuşmalar gerçekleştirdi.

“Egekaf’23’e Türkiye’de 400 bin toplam katılım hedefinde. 100 bini Denizli’den olsun istiyoruz.”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugün, Denizli ev sahipliğinde yapacağımız Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2023 için öğrenci toplulukları buluşmamızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmamızda Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan da sizlerle bir araya gelmek istedi. 47 bin öğrencimizin Yetenek Kapısı’na kaydolmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bizler paydaş Üniversiteler ile EgeKaf için bir araya geleceğiz. Onların öğrencileri de Yetenek Kapısı’na kayıt olacak. Hedefimiz 80 bin. Bizler bu konuda Denizli’nin yoğun katılımı olsun istiyoruz. Egekaf’23’e Türkiye’de 400 bin toplam katılım hedefinde. 100 bini Denizli’den olsun istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Öğrenci topluluklarımızın bu noktada özel gayretleri ve istekleri olacak. EgeKaf’23’ün merkezinde öğrenci topluluklarımızın olmasını istiyoruz.”

“Pamukkale Üniversitesi son yıllarda, Rektörümüzün gayretleri ile daha da yukarıya ve ileriye doğru çıkıyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan gerçekleştirdiği konuşmasında şunları dile getirdi:

“Bizim gençlere bakışımız, pozitif ayrımcılık seviyesindedir. Sorunlara daima gençlik gözüyle bakmaya gayret ediyoruz. Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz vesilesi ile üniversite öğrencilerimizle de çeşitli birçok etkinlik ile bir arada oluyoruz. Geçtiğimiz yıl İzmir’de yapılan EgeKaf’ın bu yıl Denizli’de gerçekleştirilmesini çok arzu etmiştik. Rektörümüzün bu konuda, etkili girişimleri ve gayretleri sonucunda Denizli’de Pamukkale Üniversitemizde yapılması sağlandı. Gerçekten bu bir başarıdır. Başta Rektörümüze, Üniversitemizde gayret eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hep birlikte başarılı olacağız. Niyet varsa gayret varsa başarırız diye düşünüyorum. Egekaf’23’ün başarı ile gerçekleşmesini temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından toplantı soru-cevap kısmı ile devam etti. PAÜ Öğrenci Toplulukları üyeleri EgeKaf’23 için ulaşım, konaklama, altyapı, fuar çerçevesinde hazırlanması planlanan çeşitli etkinlikler hakkında sorular sorarak bilgi alışverişinde bulundular. Çeşitli sektörlerden fuara katılması talep edilen ulusal-yerel firmaların katılım ve İK prosedürleri ve farklı konularda yer alması planlanan stantlar hakkında da görüş alışverişinde bulunan toplantı sonunda hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.