Rektör Kutluhan prematüre bebekler ile bir araya geldi

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü münasebetiyle, PAÜ Hastaneleri Yenidoğan Yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden 15 prematüre bebek ile PAÜ Hastaneleri’nde tedavileri tamamlanarak sağlıklarına kavuşan prematüre çocuklar ve aileleri için düzenlenen etkinliğe katıldı.

PAÜ Hastaneleri’nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın yanı sıra PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hacer Ergin, Yenidoğan Yoğun bakım ünitesinde görev yapan doktor ve hemşireler ile prematüre bebekler ve onların aileleri katıldı.

“Bu bebeklerin de yaşıtları gibi hayatlarına devam edebilmeleri için titizlikle çalışıyoruz”

Etkinlikte konuşma yapan Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hacer Ergin, Yenidoğan Yoğun bakım ünitesinde tedavileri tamamlananlar ile birlikte çok büyük bir aile olduklarını hatırlatırken, her 10 çocuktan 1’nin prematüre doğduğunu, bu bebeklerin diğer yaşıtları gibi hayatlarına devam edebilmeleri için titizlikle tedavilerini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

“Prematüre bebekler bizlere, hayatın ne kadar değerli olduğunu göstermektedir”

Etkinlikte, prematüre çocuklar ve aileleri ile bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, hayatın ne kadar değerli olduğunu, hekimlik görevini yürüttüğü sırada prematüre bebeklerin bulunduğu serviste gönüllü stajını gerçekleştirdiğinde gördüğünü söyledi. Prematüre kliniğin hayatla iç içe bir klinik olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Kutluhan, tüm prematüre çocukların, diğer çocuklarla birlikte sağlıklı bir hayat yaşaması temennisinde bulundu.

“Prematüre çocuklarımızı görmek bizleri mutlu etti”

Konuşmasında, sağlıklarına kavuşmuş prematüre çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve prematüre bebeklerin birlikte pasta kesimini gerçekleştirmesinin ardından çocuklara günün anısına hediye dağıtıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, etkinlikte prematüre çocuklarla yakından ilgilenirken aileleri ile de bir süre sohbet etti.

“Prematüre Bebekler, Zamanında Doğmuş Bebeklerden Çok Daha Hassaslardır”

Yılda dünya çapında 15 milyon prematüre bebek doğmaktadır. 37. haftadan önce doğan bebekler, prematüre bebek olarak tanımlanır. Yani erken doğum olayı, prematüre bebekler ile tanışmamızı sağlar. Zamanından önce dünyaya gelen bu bebeklerimiz, zamanında doğmuş bebeklerden çok daha hassaslardır, naziktirler. Doğdukları andan itibaren yoğun bakıma alınan bu bebeklerin doktorlarına hemşirelerine, anne ve babalarına bu yüzden fazlaca iş düşmektedir. Doğru bir şekilde tedavi, bakım, beslenme, uyku, sağlık ve gelişim takibi yapılan prematüre bebekler, hayata ve aile yaşantısına daha kolay adapte olabiliyor. Bunun için prematürite bebeklerin farkındalığını arttırmak amacıyla her yıl Kasımın 17’sini Dünya Prematüre Günü olarak kutluyoruz.