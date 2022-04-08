Rektör Kutluhan madalyalı sporcuları tebrik etti

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, katıldıkları turnuvalarda PAÜ’yü başarı ile temsil eden sporcular ve onların antrenörleri ile bir araya geldi. Kategorilerinde dereceye giren takımlar, kupalarını kendilerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’a takdim etti.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, farklı kategorilerde düzenlenen üniversitelerarası turnuvalarda PAÜ’yü başarı ile temsil eden, madalya ve kupalarla dönen sporcular ve antrenörleri ile PAÜ Rektörlüğü Senato Salonu’nda bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Cantürk’ün de katıldığı görüşmede, madalyalı sporcular ile tanışıp bir süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Kutluhan, sporcuları mücadele azmi ve elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti. Farklı turnuvalarda elde edilen başarılı sonuçların, kendilerini ve aynı zamanda tüm Üniversite’yi gururlandırdığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, kazanılan madalyaların sayısının, gelecek yıllarda arttırılması adına, gereken ihtiyaçlar noktasında, Üniversite Yönetimi olarak yanlarında olacaklarını hatırlattı.

Görüşmenin sonunda, şampiyon sporculara başarılarının devamını dileyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, sporcu ve antrenörlere günün anısına hediye takdiminde bulundu. Görüşmede ayrıca, Türkiye Üniversitelerarası Karate Turnuvası, Kadınlar Kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olan PAÜ Kadın Karate Takımı ile Türkiye Üniversitelerarası Kick Boks Turnuvası’nda iki farklı kategoride Türkiye 3’üncüsü olan PAÜ Kick Boks Takımı kupalarını Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’a takdim etti.