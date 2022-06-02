Rektör Kutluhan; “İnsanlık yararına, ekonomiye katkı sağlayan üretimler yapmalıyız”

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “İnsanlık yararına, hayatı kolaylaştıran, ekonomiye katkı sağlayan bir şeyler üretmeliyiz” dedi.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, DENİB’in bu yıl 5’incisini düzenlediği Genç Buluşçular Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması ödül töreninde genç yeteneklerin sevincine ortak oldu. Genç buluşçularla ile yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Rektör Kutluhan, ortaya konan projelerin ve meydana çıkan fikirlerin gelecek adına güzel günlerin müjdecisi olduğunu kaydetti.

Faydalı üretim yapmanın önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Denizli’de olmak bana büyük bir gurur veriyor. İlkokul çağında bir çocuğumuza artık sen ne olacaksın demiyoruz. Büyüyünce ne icat edeceksin diye soruyoruz. Bu soru beni gerçekten çok gururlandırıyor. Ne icat edeceksin sorusunun arkasında patron olma iddiası var. Bu da, Denizli adına gurur duyacağımız bir şey. Bu şehir, doğasıyla, insanıyla ve ekonomisiyle gerçekten gurur duyacağımız bir şehir. İnsan yaşıyor, öğreniyor ve tecrübe sahibi oluyor. Her zaman üniversitede hocalarıma da bir şey üretelim diyorum. İnsanlık yararına, hayatı kolaylaştıran, ekonomiye katkı sağlayan bir şey üretelim. Her cübbe giyen profesör arkadaşıma bir şey üretelim diyorum. Bu konuda birçok sözü alıyoruz” dedi.