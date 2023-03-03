Rektör Kutluhan depremden etkilenen üniversitelere destek verdi

Depremlerden etkilenen illere gerçekleştirilen yardım seferberliğine ilk günden itibaren destek veren PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleri ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından ülkemiz genelinde başlatılan yardım seferberliğine ilk günden itibaren yoğun bir destek veren Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İnsani yardım kolileri, PAÜ Hastaneleri’ne başvuran depremden etkilenen vatandaşların tedavilerinin yapılması, depremden etkilenen öğrencilere ulaşılarak ihtiyaçlarının karşılanması, arama-kurtarma ve yemek dağıtımı konularına destek vermek adına PAÜ’lü personellerin bölgede görev alması, mühendislerin hasar tespiti çalışmalarına katılması gibi çalışmalar yürütüldü. Yapılan bu çalışmalara ek olarak PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, beraberinde götürdüğü insani yardım malzemeleri ile birlikte depremden etkilenen illerdeki üniversiteleri ziyaret etti. Bu üniversitelerin rektörleri ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, geçmiş olsun dileklerini iletti ve PAÜ olarak yanlarında olduklarını söyledi.

Ziyaretler çerçevesinde Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile ikili görüşmelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, ayrıca Hatay’a koordinatör Vali olarak görevlendirilen Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile de Hatay’da bir araya geldi.

“Deprem bölgesindeki üniversitelerimizin her zaman yanındayız”

Gerçekleştirdiği ziyaretler konusunda değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, depremden etkilenen bölgede yer alan üniversitelerin en kısa sürede toparlanması adına PAÜ olarak gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederken, “Ülke olarak büyük bir deprem felaketi yaşadık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Depremin yaşandığı bölgede ikamet eden öğrencilerimizden hayatlarını kaybedenler oldu. Depremlerden etkilenen öğrencilerimizin sağlık durumlarının tespiti ve ihtiyaçlarının yetkililere iletilmesi konusunda özverili çalışmalar yürüttük. Bizler, PAÜ olarak ilk günden itibaren yapılan çalışmalara tüm gücümüzle katılmaya devam ediyoruz. Bölgede, depremden etkilenen yapıların hasar tespitleri konusunda alanlarında uzman öğretim üyelerimiz ve mühendislerimiz, teknik personelimiz halen çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yer alan üniversitelere, yanlarında olduğumuzu ifade etmek için ziyaretlerde bulundum” şeklinde konuştu.