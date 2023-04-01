Ramazan’ın huzuru, paylaşmanın güzelliği Merkezefendi’de yaşanıyor

Merkezefendi Belediyesi mahalle iftarlarının ikincisini Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kurduğumuz gönül sofrası ile Ramazanın huzurunu, paylaşmanın güzelliğini yaşıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları İlbade Mahallesi’nden sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde devam etti. Ramazan ayında vatandaşı gönül sofralarında bir araya getiren Merkezefendi Belediyesi’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (Esentepe) Kapalı Pazaryeri’nde düzenlediği iftarına binlerce kişi katılarak orucunu birlikte açtı. İftar programı sonrasında tasavvuf müzik konseri eşliğinde semazen gösterisi sahnelendi.

İftar programına; Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, muhtarlar, meclis üyeleri ve parti yöneticileri de katıldı.

“Gönlümüz her daim bir olsun”

Birlik ve beraberlik içerisinde Ramazanı en güzel duygular ile yaşadıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan "Öncelikle, deprem bölgesinde vefat eden bütün hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ramazan ayı huzurdur, berekettir, birliktir ve kardeşliktir. İçinde bulunduğumuz bu zor günleri el ele, birlikte atlatacağız. Hemşehrilerimizin göstermiş olduğunuz destek ve enerji bizleri motive ediyor. Büyük bir aşkla hemşehrilerimize ve ilçemize hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Ramazan ayınız hayırlı olsun. Daha güzel, daha sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Gönlümüz her daim bir, soframız bereketli olsun" ifadelerini kullandı.