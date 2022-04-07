Ramazan’da gıda denetimleri sürüyor

Denizli’de Ramazan ayı nedeniyle tüketimi artan ekmek, pide, tatlı, süt ürünleri gibi ürünlerin üretiminin ve satışının yapıldığı işletmelere denetimler yapıldı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan’da gıda denetimlerini sürdürüyor. Müdür Yılmaz Erkaya ve gıda kontrol görevlilerinin katılımlarıyla Ramazan ayı nedeniyle halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak; tüketimi artan ekmek, pide, tatlı, süt ürünleri gibi ürünlerin üretiminin ve satışının yapıldığı işletmelere denetimler gerçekleştirildi. Resmi kontrol ve denetim faaliyetleri Ramazan ayı ve bayram boyunca da aralıksız devam edecek olup, ilçelerde de aynı hassasiyetin sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca "Ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerinde de denetimler yapılarak paket içeriğinde bulunan gıdalar da görevliler tarafından kontrol ediliyor.

“Denetim aralıksız sürdürülecek”

Denetimler esnasında açıklama yapan İl Müdürü Yılmaz Erkaya, “Bildiğiniz üzere mübarek Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Bu vesile ile tüm hemşerilerime Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız gıda güvenliği konusunda tek yetkili otoritedir. İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli tüm gıda kontrol görevlisi personelimiz ile Ramazan ayı boyunca denetim faaliyetleri aralıksız sürdürülecektir. Güvenilir gıda arzının sürekliliğini sağlamak konusundaki hassasiyetimiz tüm yıl boyunca olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da devam edecektir” dedi.