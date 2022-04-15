Ramazan etkinliklerinde nostalji yaşatılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan etkinlikleri Türk sinemasının kulaklarımıza aşina olan ezgilerinin seslendirildiği “Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları” konseri ile devam etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı etkinliklerine eskileri aratmayan nostalji gecesi ile devam etti. Denizlililerin ramazan ayında vazgeçilmez mekanı haline gelen Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türk sinemasının kulaklarımıza aşina olan ezgilerinin seslendirildiği “Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları” konseri düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçıları sahne aldı. Ahmet Nuri Çağdaş yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Türk sinemasının kulaklarımıza aşina olan ezgilerini seslendirdi. Büyük beğeni toplayan Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları ile izleyiciler nostalji dolu bir ramazan gecesi geçirdi.

Fatma Yıldız Salonu çocukları ağırladı

Öte yandan Büyükşehir’le Ramazan etkinliklerinde Fatma Yıldız Salonu’nda ise İstanbul Devlet Tiyatrosu’ndan Faik Ertener’in kaleme aldığı ve yönettiği "Siz Ne Dersiniz?" adlı müzikli danslı çocuk oyununun ikinci gösterimi sahnelendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi saat 20.30’dan itibaren dolu dolu etkinliklere sahne olurken, ateşbaz gösterileri vatandaşların en çok ilgisini çeken programların başında geldi. Vücudunda gezdirdiği alevlerle geceyi aydınlatan ateşbazın heyecan veren gösterisi yürekleri ağıza getirdi.

Büyükşehir sevilen sanatçıları Denizlililerle buluşturuyor

Denizlililerin ramazan ayında vazgeçilmez mekanı haline gelen Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi bugün ve hafta sonu yine ünlü isimleri ağırlayacak. Bugün Fatih Erkoç’un sahne alacağı kongre merkezinde 16 Nisan Cumartesi günü tasavvuf musikisinin sevilen sesi Ahmet Özhan, 17 Nisan Pazar günü ise şair ve şiir yorumcusu İbrahim Sadri eşsiz sesiyle Denizlililerle buluşacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu konser ve şiir dinletisi programları saat 21.30’da başlayacak.