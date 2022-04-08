Ramazan ayında gıda denetimleri aralıksız devam ediyor

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerini Ramazan ayında da aralıksız olarak devam ediyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerini Ramazan ayında arttırarak gıda üretim alanlarındaki işletmeleri tek tek denetledi. Öncelikli olarak en çok tüketilen ekmek, pide, tatlı ve süt ürünleri gibi gıdaların üretiminin ve satışının yapıldığı işletmelerde denetimler gerçekleştirildi. Ramazan bayramına kadar aralıksız olarak devam edecek denetimlerde, görevliler tarafından gıdaların hazırlanma ve paketlenme aşamaları da kontrol edilerek resmi tutanaklar tutuldu.

“İşletmelerin resmi kontrolleri de gerçekleştiriliyor”

Yıl boyunca işletmelerde gıda denetimlerinin devam ettiğini söyleyen Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, “Tüm hemşerilerime öncelikle Hayırlı Ramazanlar dilerim. Tüm ilçe müdürlüklerimizde görevli arkadaşlarımız Ramazan ayı boyunca denetimlerine devam edecek. Tüm yıl boyunca gıda alanında gerçekleştirdiğimiz denetimlerimizi, Ramazan ayında arttırarak halkımız için güvenilir gıda arzının sürekliliğini sağlamak için bu konudaki hassasiyetimiz devam edecektir. Bu kontrollerde sadece üretimden paketleme sürecine kadar denetlenirken ayrıca işletmelerin resmi kontrolleri de gerçekleştiriliyor” dedi.