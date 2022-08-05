Ragbi Türkiye Şampiyonasına Denizli ev sahipliği yapacak

Türk Sporunun altyapısı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan Anadolu Yıldızlar Liginde Ragbi Türkiye Finalleri Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak.

Sporun tabana yaygınlaştırılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması gibi hedefler doğrultusunda dokuz yıldır uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi projesinde sezonun son finalleri Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Ragbi finallerine 28 takımdan 472 sporcu katılacak

09-13 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak organizasyon için hazırlıklar devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve destekleriyle gerçekleşecek yarışmalara 28 takımdan 472 sporcunun katılacağı bildirildi. Erkeklerde 16 takım, kızlarda ise 12 takım Türkiye Şampiyonu olmak için ter dökecek.

Açılış seremonisi Kınıklı sahasında

Analig Ragbi Türkiye Finalleri Kınıklı Futbol Sahası ile Şemikler Futbol Sahasında olmak üzere iki ayrı sahada 5 gün boyunca devam edecek. Açılış seremonisi 09 Ağustos Salı günü saat 10.00’da PAÜ Hastaneleri karşısında yer alan Kınıklı Futbol Sahasında yapılacak. Yarışmalara erkeklerde Ankara- Aksaray - Antalya - Bursa - Tokat- Denizli - Edirne - Van - Bartın - Konya - Osmaniye - İstanbul - Eskişehir - Adana - Diyarbakır - Kocaeli takımları ile kızlarda Kastamonu - Ordu - Denizli - Tokat- Antalya - Konya - Diyarbakır - Eskişehir - Adana - Kocaeli - Samsun - Ankara takımları katılacak.

Analig ile türk sporu kazanmaya devam ediyor

Anadolu Yıldızlar Liginin Türk sporunda sürdürülebilir, üretken ve başarılı bir sistem oluşturulması için planlandığını ifade eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, projenin dokuz yıldır başarıyla uygulandığı kaydetti. Denizli’de son dönemde Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle birlikte üst üste birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptıklarını kaydeden İlman, bir kez daha Türkiye’nin yıldız adaylarını ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Yeni sezonda ilimizde spor organizasyonlarının daha çok artması için çaba gösterdiklerini belirten İlman, sanayide marka kent olan Denizli’yi, sporda da marka kent olması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. İlman tüm sporseverleri müsabakaları izlemeye davet etti.