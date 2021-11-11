Ödeme kolaylığı ve müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla Ege Bölgesi’nin görevli elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende ile PTT arasında tahsilat protokolü imzalandı.

PTT ile Aydem ve Gediz Perakende arasında tahsilat protokolü imzalandı. Bu kapsamda enerji tüketim bedeli faturaları, tüm abone grupları için tutar ayırt etmeksizin diğer ödeme kanallarına ilave olarak PTT şubelerinden de nakit olarak ödenebileceği açıklandı. Aydem Perakende ve Gediz Perakende müşterileri, mobil vezne aracı, müşteri ilişkileri merkezleri, online işlem merkezleri, anlaşmalı banka ödeme kanallarının yanı sıra kendilerine en yakın PTT şubelerinden de elektrik faturalarını nakit olarak ödeyebilecek. Aydem Perakende ve Gediz Genel Müdürü Serdar Marangoz yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Müşterilerimiz için ödeme kolaylığı ve müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla PTT ile önemli bir iş birliğine imza attık. Müşterilerimiz, PTT şubesinin bulunduğu her yerde herhangi bir masraf veya komisyon ödemeksizin fatura ödeme işlemi nakit olarak gerçekleştirebilecek” dedi.