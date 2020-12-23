Prostat hastalarının yüzünü güldürecek HoLEP teknolojisi Denizli’de

İyi huylu prostat tedavisinde kullanılan HoLEP teknolojisi hızlı iyileşme süreci gibi birçok kolaylığı da yanında getiriyor. HoLEP teknolojisinin kente hayırlı olmasını dileyen Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay, “Ameliyat sonrasında geçen 24 saat içinde hastalar sondalarından kurtulabiliyor. Bu ve buna benzer birçok kolaylıkları bulunuyor” dedi.

2020 yılında üroloji alanında gerçekleştirdiği yeniliklerle adından sıkça söz ettiren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, yeni yıl öncesi gerçekleştirdiği HoLEP yatırımı için bir basın toplantısı düzenledi. Pandemi önlemleri alınarak hastanede düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay gerçekleştirdi. Dünyada ve yurt genelinde son yıllarda prostat hastalarının sayısının arttığına değinen Prof. Dr. Tuncay, “Yaşlı nüfusun artmasıyla prostat hastalıklarının görülme sıklığı da artıyor. İyi huylu prostat büyümesi ile ilgili şikayetleri olan hastaların ortalama yaşam süresinin uzaması ile birlikte hastalığın ilerleyen dönemlerinde ameliyat olma oranları da artıyor. Tıbbi teknoloji üreten firmalar da her geçen gün yeni cihazlar üretiyor. Yatırımını yaptığımız HoLEP’de dünyada kabul gören en güncel cihazlardan biri. Dünya ile birlikte eş zamanlı Türkiye’de ve Denizli’de hastanemizde” dedi.

"HoLEP Yöntemi ile hastanemizde yeni bir dönem başlıyor"

Basın toplantısında HoLEP yönteminin hastalar için kolaylıklarına değinen Prof. Dr. Tuncay, " Cerrahi Hastanesi’nde HoLEP yöntemi ile birlikte yeni bir dönem başlatıyoruz. HoLEP yöntemi diğer yöntemlere nazaran hastalarımıza önemli avantajlar sağlıyor. HoLEP prostat dokusunun lazer ile çıkarılması sonucunda hastalığın tekrar nüksetme durumu ortadan kaldırıyor. Bu yöntemde daha düşük kanama riski, hastane yatış süresindeki azlık ve daha hızlı iyileşme süreci sayesinde, ameliyat sonrasında geçen 24 saat içinde hastalar sondalarından kurtulabiliyor. Bu ve buna benzer birçok kolaylıkları bulunuyor. Hem hastanemize hem de hastalarımıza şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Denizli’nin ’Üroloji Üssü Hastanesi’ olacağız"

Üroloji alanında gerçekleştirdikleri yeniliklere 2021 yılında da devam edeceklerini dile getiren Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tuncay, " 2020 yılı hepimiz için zorlu bir yıl olsa da hastalarımız adına sağlık teknolojileri adına yatırım yapmaktan kaçınmadığımız bir yıl oldu. Bu son gerçekleştirdiğimiz HoLEP yatırımı da bunun en güzel örneği. Teknoloji geliştikçe sağlık alanındaki yenilikleri takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle üroloji alanındaki güçlü kadromuz ile Denizli’nin "Üroloji Üssü Hastanesi" olacağız. Yalnızca Denizli’de değil Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen hastalarımıza da onların hayatlarını kolaylaştıran, iyileşme süresini kısaltan yöntemler ve teknolojiler ile şifa dağıtmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.