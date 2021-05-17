Prof. Dr. Tok, "Türkiye’de işgale karşı ilk miting Denizli’de yapıldı"

"Denizli 15 Mayıs Milli Mücadele Günü" kapsamında düzenlenen programda PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Haytoğlu ve Prof. Dr. Turgut Tok, Türkiye’de işgale karşı ilk mitingin 15 Mayıs 1919’da Denizli’de yapıldığını belirterek, bu özel günün Denizli ve Türk tarihi açısından çok değerli olduğunu vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü’nün 102. yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında "Denizli 15 Mayıs Milli Mücadele Günü" adlı bir program düzenledi. Bayramyeri Meydanı’nda düzenlenen programa Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Haytoğlu ve Prof. Dr. Turgut Tok ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı katıldı. Etkinlik büyük beğeni toplarken, programda 15 Mayıs tarihinin Denizli ve Türk tarihi açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.

"15 Mayıs tarihi ile ilgili ortada şüphe edilecek bir sorun yok "

Prof. Dr. Haytoğlu, “İzmir işgalinden 4 saat sonra Denizli’de miting yapılmıştır’ şeklinde değerlendirmem var. Değerlendirmemde Prof. Dr. Nuri Köstüklü ve Prof. Dr. Tahir Kodal Bey’i kaynak göstererek desteklemiştim. Ben tarihçi olarak tespitimi yaptım. Bu konuda bir çalışma yaptım. İçerisinde 32 kaynağım var. Gazete, sempozyum bildirisi ve ağırlıklı olarak kitaplar var. 32 çalışmanın 23 tanesi hiç tereddütsüz 15 Mayıs diyor. Bu açıklamaları yapanların tamamı öğretim üyesidir. Öğretim üyelerinden bir tanesi de şüphelidir dememiştir. 3 eserde ise her iki tarih var. 4 eserde de 16 Mayıs tarihi var. Diğeri iki kaynak gazetelerde çıkan haber ve değerlendirmeler. Asli kaynaklara baktığımızda 15 Mayıs tarihi ile ilgili ortada şüphe edilecek bir sorun yok” diye konuştu.

“Denizli’de yanan milli mücadele ateşi, pek çok şehirde de yandı”

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok ise, Türkiye’de işgale karşı ilk mitingin Denizli’de yapıldığını, bu özel günün ertesinde ilçelerde de mitinglerin devam ettiğini açıkladı. Prof. Dr. Tok, “15 Mayıs’ın ertesi günü mitingler Tavas’ta ve Acıpayam’da devam etti. Bir ertesi gün Sarayköy, Çal, Çivril ve Buldan’da, her yerde devam etti. Bu mitinglerin akabinde Heyet-i Milliyeler kuruldu. 15 Mayıs 1919’da Denizli’de yanan milli mücadele ateşi, pek çok şehirde de yandı ve 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu ateş Samsun’da şaha kalktı ve Türkiye Cumhuriyetimiz bugünler ulaştı. O ilk ateşin yakıldığı yerlerden biri Denizli. Bu bizim kent kimliğimiz, kültürümüz açısından çok değerlidir. Bu değeri kısır tartışmalarla zedelemeyelim. 50’ye yakın bilim insanı ile 2 yıl içerisinde yaptığımız görüşmelerde 15 Mayıs tarihi içerisinde hem fikir olduğuna tanıklık ettik. Yazılmış olan bütün eserleri, dergileri arşivleri elden geçirdik. Sonuç Denizli’de 15 Mayıs 1919’da, Bayramyeri Meydanı’nda Müftü Ahmet Hulusi Efendi, mukaddes sancağı çıkararak Milli Mücadele’nin yapılması fetvasını veriyor. Bu Denizli’nin onuru ve gururudur” diye konuştu.