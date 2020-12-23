Prof. Dr. Necip Atar, TÜBA-Üstün Başarılı Bilim İnsanı ödülünün sahibi oldu

Denizli’de görev yapan Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Atar, 2020 yılı TÜBA-Üstün Başarılı Bilim İnsanı ödülünün sahibi oldu.

Üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek, Türkiye’de ki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla yürütülen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (GEBİP) için 16 Mart 2020 tarihinde sona eren başvurular sonuçlandı.

Üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkedeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla her yıl düzenlenen GEBİP kapsamında, 3 yıl boyunca her yıl maddi destek verilen TÜBA GEBİP Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülünün sahibi Nanoteknoloji alanında yaptığı çalışmalarla Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar oldu.