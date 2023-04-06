Potada grup maçları heyecanı Denizli’de yaşanacak

Voleybol Küçük Erkekler Grup Müsabakaları, 08-09 Nisan tarihlerinde Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak. Hasan Güngör Spor Salonunda oynanacak maçlara 5 farklı ilden takımlar katılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2022-2023 sezonu altyapı faaliyetlerinde yer alan Voleybol Küçük Erkekler Grup Müsabakaları, bu hafta sonu farklı bölgelerde oynanacak maçlarla devam edecek. Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak Küçük Erkekler Grup Müsabakaları Hasan Güngör Spor Salonunda 5 takımın katılımıyla yapılacak.

08-09 Nisan tarihlerinde yapılacak Voleybol Küçük Erkekler Grup Müsabakalarının hemen ardından bu kez 14-15-16 Nisan tarihlerinde Yıldızlar Grup Müsabakaları için takımlar Denizli’de parkeye çıkacak. Maçlar sonunda sıralamada zirveyi alan takımlar yarı finallere katılma hakkı elde edecek. Müsabakanın küçük erkekler kategorisinde İzmir, Muğla, Denizli, Manisa ve Antalya; yıldız erkekler kategorisinde ise Aydın, Muğla, Denizli, Burdur ve Antalya temsilcileri yarı finale yükselebilmek için ter dökecek.