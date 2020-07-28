Polis ekipleri, dolandırıcılara karşı hayvan pazarında bilgilendirme yapacak
DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EKİPLER KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ OLASI DOLANDIRICILIK, HIRSIZLIK VE SAHTE PARA SUÇLARINA KARŞI HAYVAN PAZARINDA VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNARAK, BROŞÜR DAĞITTI.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kurban Bayramı öncesi olası dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para suçlarına karşı hayvan pazarında vatandaşlara uyarılarda bulunarak, broşür dağıttı.
Kurban Bayramı’na günler kala Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para suçlarına karşı uyarılarda bulundu. Öngörülen suçların önüne geçmek amacıyla Kurban Bayramı’nın son gününe kadar ekipler hayvan pazarında görev alacağı belirtildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında bilgilendirme yaparak, hazırlanan bilgilendirme broşürlerini de vatandaşlara dağıtacak.
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