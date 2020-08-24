Polis baskınına karşı alınan önlem pes dedirtti
DENİZLİ’DE HEM KAHVEHANE HEM DE TÜTÜNCÜLÜK YAPAN İŞYERİNDE POLİS BASKININA KARŞI ALINAN PES DEDİRTTİ.
Denizli’de, hem kahvehane hem de tütüncü olarak faaliyet gösteren iş yerine baskın yapan polis ekipleri, kaçak sigaraların çamaşır makinesi içerisine gizlenmiş olması nedeniyle büyük şok yaşadı.
Edinilen bilgiye göre; Bozkurt ilçesinde tütüncü ve kahvehane olarak birleşik faaliyet gösteren iş yerini kontrol eden polis ekipleri, olası baskınlarına karşı alınan önlemi fark edince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aramada ele geçirilen kaçak dolma sigaralarının, çamaşır makinesi içine gizlenmiş olması pes dedirtti. Ayrıca iş yerinin farklı kısımlarına gizlenmiş olan dolma sigaralar dikkat çekti. Polis ekipleri iş yerinin kaçak dolma sigara satışı yaptığı tespit ederek bir şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 7 bin 340 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve sigara sarma aletleri ele geçirildi.
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