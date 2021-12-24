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Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi Türkiye’ye örnek oldu

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçedeki sokak hayvanlarını beslemek amacıyla 2020 yılı Aralık ayı içerisinde kurduğu ‘Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi’ Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

DENİZLİ 24.12.2021, 15:26
Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi Türkiye’ye örnek oldu

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçedeki sokak hayvanlarını beslemek amacıyla 2020 yılı Aralık ayı içerisinde kurduğu ‘Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi’ Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

Tesislerde daha önce incelemelerde bulunan Elazığ ile Burdur Belediyeleri illerinde aynı tesisi hayata geçirerek sokak hayvanları için mama üretimine başladılar. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de gelecek hafta içinde üretime start vereceği öğrenildi. Merkezefendi Belediyesi’nin kurduğu tesiste geçtiğimiz aylarda Samsun Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Aydın Efeler Belediyesi, Acıpayam Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Manisa Demirci ve Saruhan Belediyeleri ile İzmir Hayvan Arama Kurtarma Derneği incelemelerde bulundu. Tesiste incelemelerde bulunan belediyelerin de mama üretimi için girişimlere başladığı belirtildi. Merkezefendi Belediyesi’nin Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi’nde günlük 1200 can dost için mama üretiliyor. Üretilen mamalar hayvan sever gönüllüler tarafından belirlenen noktalarda sokak hayvanlarına ulaştırılıyor. Ayrıca tesiste bugüne kadar 210 tane en az 4 bölmeli kedi yuvası ve 150 köpek kulübesi imal edilerek belirlenen noktalara bırakıldı.

Turgutlu ilçesinde de kurulacak

Merkezefendi Belediyesi’nin Sümer Mahallesi’nde kurduğu Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi’nde Manisa’nın Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da incelemelerde bulundu. Başkan Akın, tesise hayran kaldığını belirterek, “Gelecek Şubat ayı içinde aynı tesisi ilçemizde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Merkezefendi Belediyesi bu tesisle gerçekten örnek bir çalışmaya imza atmış” dedi.

“Örnek ve doğru proje”

Farklı illerden gelen birçok belediyenin ‘Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi’ni incelemede bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisimiz ile can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Topladığımız yemek artıklarını, mama üretim cihazında modern ileri işleme teknikleri ile sokak hayvanları için mama haline getiriyoruz. Tesisimizde onlar için barınak ve kulübe de yapıyoruz. Can dostlarımız için son derece önemli olan bu projemizin tüm Türkiye’ye örnek olması bizleri mutlu ediyor. Birçok belediye, kendi bölgelerinde bu hizmeti hayata geçirmek adına tesislerimizde incelemelerde bulunuyor. Örnek olmak, doğru projeler yapmak, bütçeyi doğru kullanmak bizim için çok önemli. Bu anlayış ile hemşehrilerimize, can dostlarımıza ve ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Tesisin özellikleri

Mama üretim tesisinde otellerden, restoranlardan, fabrikalardan, pastanelerden, fırınlardan ve evlerden alınan yemek artıkları, mama üretim cihazında modern ileri işleme teknikleri ile sokak hayvanları için mama haline getiriliyor. Mamalar kullanıma hazır hale geldikten sonra vakumlanarak paketleniyor. Paketlenen mamalar günlük olarak sokak hayvanlarına ulaştırılmak üzere dağıtılıyor. Tesis, sokak hayvanları gönüllülerine özel olarak hizmet veren Türkiye’deki ilk ‘Pet Park’ olma özelliğini de taşıyor. Ayrıca cihaza atılan yiyeceklerden, dal, yaprak ve ağaç parçalarından da kompost gübre oluşturuluyor. Kullanıma hazır hale getirilen gübreler Merkezefendi Belediyesi parklarında kullanılıyor. Merkezde paletlerden sokak hayvanları için yuva da yapılarak belirlenen noktalara koyuluyor. Merkezefendi Belediyesi böylece organik atıkları mama ve gübre haline getirerek hem tasarruf ediyor hem de israfa engel oluyor.

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