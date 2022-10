Pet kafe ve mama üretim tesisi birincilik ödülü aldı

Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Pet Kafe, Mama ve Mama Üreten Makineler Tesisi Sağlıklı Kentler Birliği ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama’ yarışmasında ‘Sağlıklı Çevre’ kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 38. Olağan Meclis Toplantısı ve İklim Krizine Karşı Kentsel Adaptasyon Konferansı, 21 - 23 Ekim tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirildi. Fazla gıdaların geri dönüşümüyle patili dostlar için Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Pet Kafe, Mama ve Mama Üreten Makineler Tesisi “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama” yarışmasında “Sağlıklı Çevre” kategorisinde birinci oldu.

Merkezefendi Belediyesi, patili canların beslenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla geliştirilen Pet Kafe, Mama ve Mama Üreten Makineler Tesisi Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi’nin ürettiği mama makinelerine ise birçok kamu kuruluşu ve belediyelerden yoğun ilgi görüyor.

“Bu ödül Merkezefendimizin”

Patili dostların her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak can dostlarımızın beslenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla başlattığımız projelerimize devam ediyoruz. Patili dostlarımız için ilçemize kazandırdığımız projemizin Türkiye’ye örnek olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Bu proje sayesinde hem can dostlarımız aç kalmıyor hem de israfın önüne geçiyoruz” diye konuştu.