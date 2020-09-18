Perde ile kapattıkları bağ evinde kaçak kazı yaparken yakalandılar
DENİZLİ’DE SAHİBİNİN HABERİ OLMADAN BAĞ EVİNİN ETRAFINI ÇARŞAFLARLA KAPATAN BİRİ KADIN 8 DEFİNE AVCISI, JANDARMA KOM EKİPLERİ TARAFINDAN SUÇÜSTÜ YAKALANDI. BAĞ EVİNİN ALTINDAN YAKLAŞIK 10 METRE DERİNLİKTE KAZI YAPAN ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINIRKEN TARİHİ ESER NİTELİKTE KÜP VE İŞLEMELİ TAŞLAR İLE KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ.
Denizli’de sahibinin haberi olmadan bağ evinin etrafını çarşaflarla kapatan biri kadın 8 define avcısı, Jandarma KOM ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Bağ evinin altından yaklaşık 10 metre derinlikte kazı yapan şahıslar gözaltına alınırken tarihi eser nitelikte küp ve işlemeli taşlar ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Olay, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesinde meydana geldi. Arsa sahibinin izni olmaksızın bağ evine giden biri kadın 8 şüpheli evin etrafını çarşaf ve perdeler ile kapattılar.yaklaşık 10 metrelik kazı yapan şahıslar burada tarihi eser nitelikte küp ve işlemeli taşlar bulunca kazıya devam ettiler. Define avcılarının izinsiz kazı yaptığı bilgisini alan Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri harekete geçti. Bağ evinin olduğu bölgeye gelen KOM ekipleri kısa süreli izleme ve takibin ardından şahısları suçüstü yakaladı. Yapılan operasyonda define bulmak için kazı yapılan alanda I.C.A., M.A.A, M.A.E., C.A., M.K., Y.S., A.Ö. ve G.C isimli biri kadın olmak üzere 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda, tarihi küp, 3 adet tarihi taş eser, jeneratör, taş kırma makinesi, define arama dedektörü, 4 adet kürek, 4 adet kazma, el arabası ve 10 metre uzunluğundaki elektrik kablosu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 8 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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