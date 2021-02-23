Pazarcı tezgahta bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Denizli’nin Çal ilçesinde mahalle pazarında esnafın tezgahta bulduğu cüzdan zabıta ekipleri aracılığıyla sahibine ulaştırıldı.

Çal ilçesi, Hüseyinler Mahallesinde her hafta kurulan mahalle pazarında bir vatandaş cüzdanını kaybetti. Pazar esnafı tezgahında bir cüzdan buldu. Cüzdan içerisinde bir miktar para olduğu ve kimlikte olduğunu fark etmesi üzerine Çal Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim etti. İyi yürekli pazarcı esnafı cüzdanın sahibinin gelmesini zabıta ekipleri ile birlikte bekledi. Cüzdan sahibi Ayten ve eşi Bünyamin Armağan’a cüzdan zabıta ekipleri tarafından teslim edildi. Armağan, "Bu zamanda böyle insanları görmek bizleri mutlu ediyor. Mahalle pazarındaki esnaflara çok teşekkür ederim. Bizleri arayan zabıta ekiplerine de çok teşekkür ederim" dedi.