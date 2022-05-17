PAÜ’yü bahar coşkusu sardı

Pamukkale Üniversitesi’nde 16-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Bahar Şenlikleri coşkulu kortej yürüyüşü ile başladı.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi iş birliği ile 16-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek “PAÜ Bahar Şenlikleri 2022” il protokolünden isimler, dekanlar, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı coşkulu kortej yürüyüşü ile başladı. Açılış konuşmaları Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın gerçekleştirdiği konuşma ile başladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yaptığı konuşmada, “Pandemi yüzünden iki yıldır düzenlenemeyen bahar şenlikleri, üniversiteli gençlerimize ve üniversite hocalarımıza yeni bir şevk yeni bir heyecan katan etkinliklerdir. Bahar şenlikleri 5 gün boyunca birçok spor aktivitesinden, oyunlara, konserlerden tiyatro oyunlarına kadar bir program hazırladık. Bizlere bu şenliklerde katılım sağlayarak stant açarak destek olan tüm firmalara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Bir dönem yorgunluğunu gidermesi noktasında faydalı olacağını düşünüyorum”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Pamukkale Üniversitemizin değerli gençlerinin oluşturduğu topluluklarını buradan tebrik ediyorum. Bahar Şenliklerinin gençlerimiz için güzel bir şekilde geçmesini, gençliğimizi coşturmasını, bir dönem yorgunluğunu gidermesi noktasında faydalı olacağını düşünüyorum. Tüm gençlerimizin şimdiden 19 Mayıs Gençlik Bayramını da kutluyorum. Sizler bizim gözbebeğimizsiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tören sırasıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran gösterisi, PAÜ halk oyunları gösterisi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Feray Şenkibar’ın şefliğinde Türk Halk Müziği Topluluğu’nun konseri ile devam etti. Açılış töreninin ardından şenliklerin ilk günü yağlı güreş müsabakaları ile devam etti. Şenlik çerçevesinde gün boyunca öğrenci topluluklarının çeşitli gösterileri ve etkinlikleri gerçekleştirildi.