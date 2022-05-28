PAÜ’ye kazandırılan ‘Yaşlı Bakım’ programı en kısa sürede öğrenci kabulüne başlayacak

DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Prof. Dr. Kutluhan, Üniversiteye kazandırdıkları ‘Yaşlı Bakım’ programının en kısa sürede öğrenci kabul etmeye başlayacağını müjdeledi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü, PAÜ Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesinin birlikte düzenlediği Alzheimer Farkındalık Gecesi’nde, Alzheimer hastaları unutulmadı.

PAÜ Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen farkındalık etkinliğini, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, eşi Huriye Kutluhan ile birlikte izledi. Törende ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Arslan, PAÜ Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Uğur Sönmezoğlu, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz, öğretim üyeleri, öğrenciler ile dernek yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Hemsball Federasyonu yönetim kurulu üyesi Burak Öztürk, milli bir sporumuz olan hemsball ile ilgili uygulamalı sunum gerçekleştirdi. Öztürk, sunumunda hemsball sporunun tüm kas gruplarını çalıştıran ayrıca kalori harcanmasına da faydalı olduğunu söyledi. Bu sporun nasıl yapıldığını, uygulamalı olarak gösterdi.

Etkinliğin devamında PAÜ Spor Merkezi Yoga Antrenörü Yağmur Kıvanç, davetlilere, her zaman ve her ortamda kolaylıkla yapılabilecek nefes tekniklerine ilişkin bir uygulamalı sunum gerçekleştirdi. Gündelik hayatta yapılan hareketlerin sınırlı olduğunu hatırlatan Kıvanç, yoga yapmanın fiziksel ve ruhsal faydalarının olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlik daha sonra Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi ekibinin sergilediği “Unutursam Hatırlat” isimli tiyatro gösterisi ile devam etti. Oyunda, Alzheimer hastasının duygu durumu ve ailelerin hastalara nasıl yaklaşması gerektiği konu edildi. Türkiye Alzheimer Derneği’nin Alzheimer hastalarının konforlu bir hayat sürebilmeleri adına yaptığı çalışmalara oyunda yer verildi.

“Yaşlı Bakım programımızı Üniversitemize kazandırdık. Çok mutluyuz”

Tiyatro gösterisinin ardından oyuncular ve etkinliğin düzenlenmesinde görev alan Spor Bilimler Fakültesi öğrencilerine teşekkür belgesi ve hediyelerini takdim eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, göreve geldikleri günden bugüne şehirle bütünleşme arayışlarının devamının ettiğini hatırlatırken, hasta ve hasta yakınlarının yaşadığı sıkıntıları en güzel şekilde gözler önüne serdikleri için tiyatro ekibine teşekkür etti. Sözlerinin devamında yaşlı bakım programını Üniversiteye kazandırdıklarını müjdeledi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan konuşmasında şunları kaydetti: “İnşallah en kısa sürede bu programımıza öğrenci kabulüne başlayacağız. Buradan mezun olacak öğrencilerimiz, huzurevleri ve yaşlı bakım evlerinde çalışacak. Böyle güzel bir haberi burada ilk defa paylaşmış oluyorum.”

Etkinlikte konuşma gerçekleştiren Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz, dernek olarak yaptıkları çalışmalara değinirken, Pamukkale Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi.

Alzheimer Farkındalık Gecesi, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi ritim grubunun verdiği mini konser ile sona erdi.