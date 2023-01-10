PAÜ’ye cumhuriyetin 100. yılında 100 fidan dikildi

DENİZLİ (İHA) – Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100’üncü yılında, Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 100. Yıl Hatıra Koruluğu oluşturuldu.

100. Yıl Turizm Hatıra Koruluğuna 100 çam fidanı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan, akademik, idari personel ve öğrenciler tarafından dikildi.

Etkinlik alanında ilk ağacı diken Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Bu yıl itibariyle 100 yılını kutlamaya başladığımız Cumhuriyetimizin, Pamukkale Üniversitesi olarak biz de bir hatıra bırakmak adına 100 adet çam ağacı fidanı dikerek oluşturduğumuz alana 100. Yıl Turizm Hatıra Koruluğu adını verdik. Yüzüncü yıl kutlamalarımız böyle güzel bir etkinlik ile başladı, daha güzelleri ile devam etsin diliyoruz. Cumhuriyetimiz gibi bu ağaçlar da bir dahaki yüzyıla kadar yaşasın. Etkinliği düzenleyen Turizm Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Serkan Bertan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.