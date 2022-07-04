PAÜ’nün yabancı öğrencilerinden renkli mezuniyet töreni

DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Üniversitesinin (PAÜ) uluslararası öğrencileri, Türkçe eğitimlerinin sonunda sertifikalarını alarak mezuniyet sevinci yaşadı. Dünyanın farklı ülkelerinden, lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenim görmek için PAÜ’ye gelen öğrencilere belgelerini Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan takdim ederken, öğrenciler yöresel kıyafetleri, halk dansları ve okudukları Türkçe şiirler ile geceye renk kattı.

Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (PADAM), 2021-2022 eğitim öğretim yılında, lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenim görmek için PAÜ’ye gelen, ilk yılında Türkçe hazırlık eğitimi alan Dünyanın farklı ülkelerinden gelen uluslararası öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi. Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. Selçuk Yüksel, PADAM Müdürü Doç. Dr. Feyza Tokat, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken daha sonra öğrencilerin okuduğu Türkçe şiirler ve halk dansları gösterileri ile devam etti. Öğrencilerin Türkçe öğrenim sürecinde yaşadıkları anıları konukları gülümsetirken, zeybek gösterileri izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Törende konuşma yapan PADAM Müdürü Doç. Dr. Feyza Tokat, 37 farklı ülkeden 78 uluslararası öğrencinin bu yıl PADAM’da Türkçe hazırlık eğitimi aldığını ifade ederken, PAÜ’nün uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen bir üniversite olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin 960 saat temel Türkçe, 60 saat konuşma ve 140 saat akademik Türkçe dersleri aldığını söyleyen Doç. Dr. Tokat, öğrencilerin derslerin yanında Türk kültürü, gelenek ve görenekleri hakkında da bilgi edindiklerini söylerine ekledi. PADAM’a verdiği desteklerden törene katılımlarından dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti.

“Türkçemiz büyük bir hazinedir”

Törende konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, şunları söyledi:

“Bugün, her biri bir hazine olan öğrencilerimiz ile bir aradayız. Türkçemiz de büyük bir hazinedir. Türkçe, adaletin hazinesidir. Dürüstlüğün hazinesidir. İnsanlığın hazinesidir. Türkçe’nin olduğu yerde huzur vardır. Siz değerli öğrencilerimiz, sizler de bir hazine oldunuz. Başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Pandeminin bitmesi ile birlikte, uluslararası üniversiteler ile iş birliklerimiz arttı. Bizim, şu an 850 olan uluslararası öğrenci sayımızı arttırmamız gerekiyor. En kısa sürede 3-4 binli sayılara ulaşmamız lazım. Uluslararası bir üniversite olmamız açısından bu önemli bir kriterdir. PADAM’ı yaptıkları çalışmalardan dolayı öncelikle kutluyorum. Bu hazineleri bizlere kazandırmışlar. PADAM’da görev alan, gelişmesi için bugüne kadar emek harcayan herkesi kutluyorum. Türkçe, lehçeleri ile birlikte öğrenilmesi zor bir dildir. Türkçe, tarihin en derin dillerinden bir tanesidir. Türkçe kullanılan kelime sayısı bakımından oldukça zengin bir dildir. Çok derin kökleri olan bir dilimiz var ve herkes ile kolay iletişime geçilebilen bir dildir. Türkçe barışın dilidir. Bu yüzden bizler, Türkçeye olabildiğince önem vermeliyiz. PADAM’dan başarı ile mezun öğrencilerimizi kutluyor, eğitim hayatlarında başarılarının devamını diliyorum.”

Törenin devamında, öğrencilere sertifikaları Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. Selçuk Yüksek tarafından takdim edildi. Program, günün anısına toplu fotoğraf çekiminin yapılması ve öğrencilerin hep birlikte “Hayat Bayram Olsa” isimli şarkıyı seslendirmeleri ile sona erdi. PADAM’dan bu yıl 75 öğrenci kur sınavında başarı elde ederek C1 düzeyi Türkçe sertifikasını almaya hak kazandı.