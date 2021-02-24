PAÜ’nün hibe desteği alan AB Projesi STEM Müfredatına önemli katkılar sağlayacak

Nezihe Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi koordinatörlüğünde ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ortaklığında hazırlanan “Innovative Schools: Teaching & Learning In Digital Stem Labs” isimli proje, desteklenmeye hak kazanan projelerden biri oldu.

Türkiye Ulusal Ajansı’nın Erasmus Okul Eğitimi Programı 2020 Yılı Ana Eylem Stratejik Ortaklıklar proje başvuruları sonuçlandı. Yapılan değerlendirme sonucu toplamda 15 proje hibe desteği alamaya hak kazandı. Projenin ortağı olarak yer alan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Serkan Sevim, Prof. Dr. Mehmet Fevzi Köseoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Karakaş, Arş. Gör. Osman Yener ve projenin diğer ortakları olan İspanya, Yunanistan ve Litvanya’da bulunan üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları ile birlikte uzaktan eğitime uygun dijital STEM içerikleri geliştirmesine yönelik iş birliği yapacak.

Öğrencilerin STEM Müfredatındaki derslere katı sağlayacak bir proje

İyi uygulamaların değişimine yönelik hazırlanmış olan “Innovative Schools: Teaching & Learning In Digital Stem Labs” isimli proje ile sanal ortamda geliştirilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören 5 ve 8. sınıf öğrencilerinin analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesinin yanında STEM müfredatındaki fen bilgisi derslerinin öğrenciler tarafından daha kolay öğrenilmesine katkı sağlayacak. Seçici kurul tarafından en yüksek oyu alarak desteklenmeye hak kazanan ve 221 bin 77 Euro bütçeye sahip olan bu proje ile aynı zamanda öğrencilerin matematik, fen bilgisi, mühendislik ve teknoloji alanlarında becerilerinin geliştirilerek Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) başarısının üst sıralara gelmesi katkı sağlamak hedefler arasında yer alıyor.