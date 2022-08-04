PAÜ’nün de yer aldığı AFAD 3. AYMEP toplantısı sonuçlandı

Üniversiteler Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Platformu (AYMEP) 3. Toplantısı Fırat Üniversitesinin ev sahipliğinde Elazığ’da gerçekleştirildi. Toplantıya Pamukkale Üniversitesi’ni temsilen Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar katıldı.

2021 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, AFAD tarafından 39 üniversitenin 42 adet Afet ve Acil Durum Araştırma, Eğitim ve Uygulama Merkezi ile Ankara Gölbaşı’nda bir değerlendirme toplantısı düzenlenmişti. Toplantıda merkezlerin ortak bir bilişim altyapısıyla yaptıkları çalışmaların, hazırlanan yayınların, yapılması planlanan toplantı, çalıştay, seminer gibi bilgilerin paylaşılması amacıyla platformun kurulmasına karar verilmişti.

2022 yılı Mayıs ayı içerisinde de İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer başkanlığında 35 üniversitenin 37 adet Afet ve Acil Durum Araştırma, Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü ile AFAD Başkanlık yerleşkesinde değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, AYMEP ile ilgili müdürlerin görüşleri alınmış ve ortak yürütülebilecek projelerin istişareleri yapılarak, Türkiye’nin en büyük akademik platformu olarak AYMEP kuruldu.

AFAD koordinasyonunda Elazığ Fırat Üniversitesi yerleşkesinde yapılmasına karar verilen bir sonraki toplantı 28-29 Temmuz 2022 tarihlerinde Fırat Üniversitesinde gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda ise beş adet çalışma teması belirlendi. Alt komisyonları oluşturularak; 4. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresinin Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılmasına, 4. AYMEP toplantısının talip olan üniversiteler arasından AFAD Başkanlığının belirlemesine ve toplantının Eylül Ayı içerisinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.