PAÜ’nün ’Alatay’ı elektrikli araç yarışlarından iki ödülle döndü

PAÜ Atay Takımı, ’Alatay’ adlı elektromobil aracı ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde düzenlenen “TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları”ndan iki ödülle döndü.

19 - 26 Temmuz 2022 tarihlerinde Körfez Yarış Pisti’nde bu yıl 17.si düzenlenen TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında Pamukkale Üniversitesini Atay Takımı “Alatay” adlı aracıyla Elektromobil kategorisinde temsil etti. Yarışmadan iki ödülle dönen takımın her geçen sene kendini geliştirmekte olduğunu belirten Atay Takım Danışmanı ve PAÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Köroğlu konu ile ilgili şunları aktardı: “Tasarım ve üretim aşamalarını tamamlayarak ürettikleri araçla Pamukkale Üniversitesi Atay Takımı bu yıl Ön Teknik Kontrol Video ödülünü almıştır. Ayrıca yarışmaya hazırlık sürecinde yapmış olduğu tanıtım faaliyetleri sebebiyle Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik ödülü almaya hak kazanmıştır. Başta Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’a, Üniversitemiz yönetime ve destek veren tüm sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Atay takımı önümüzdeki yıllarda da elektrikli araç çalışmalarında öncü bir takım olarak çalışmalarını sürdürmeyi ve çok uluslu takımların katıldığı bir üst klasman olan yarışlara katılmayı hedeflemektedir” dedi.

“Kendi elektromobil aracımızı üreterek tam da Üreten Üniversite olmuş oluyoruz”

Yarışlarda; Ön Teknik Kontrol Video Ödülü ile Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik ödüllerinin sahibi olan PAÜ Atay Takımı Danışmanı Doç. Dr. Selim Köroğlu ve takım üyelerini tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları dile getirdi: “PAÜ Atay Takımı’nın çok daha iyi yerlere geleceğine inancım tam. Başarı, bazen birkaç çalışma ile elde edilemiyor. Başarı bir basamak gibi adım adım ilerleyerek kazanılıyor. Önemli olan ivmeyi hiçbir zaman kaybetmemek. Bizler her zaman öğrencilerimizin arkasındayız. Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri ile öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Yerli malzemeler konusunda iyi gelişmeler elde ettik. Ancak, ürettiğimiz yerli malzemeler, yabancı malzemelerin daha da üstüne çıkmalı. Çünkü medeniyet, medeniyetin üzerinde gelişir. Türkiye Cumhuriyeti de kendi elektrikli aracını yapıyor. Artık direkt ülke olarak yarışa girmiş oluyoruz. Onun için bu projemiz çok önemli. Elektrikli araçlar artık dünyanın vazgeçilmezi. Projenin önemi de buradan geliyor. Üniversite olarak bu yaptıklarımız da araştırmaya yönelik araçlardır. Burada kendi elektromobil aracımızı üreterek tam da Üreten Üniversite olmuş oluyoruz” dedi.